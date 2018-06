Vers une taxe sur les mégots ? Les industriels du tabac ont trois mois pour rendre leur copie

Les mégots, un fléau environnemental. Selon le gouvernement, 30 milliards seraient jetés chaque année, dont plus de 40% dans la nature. Un chiffre qui serait même minoré aux yeux des écologistes : Jean-Vincent Placé, président du groupe EELV au Sénat, estime plutôt que 70 milliards de mégots sont jetés chaque année. Lorsque l’on sait que ce bout de cigarette contient 4000 substances chimiques, on imagine aisément les conséquences néfastes pour l’écologie. "Un seul mégot contamine plusieurs centaines de litres d’eau et met plus de 10 ans à se dégrader", explique le ministère de la Transition écologique.





Face à ce sombre constat, Brune Poirson souhaite mettre les industriels du tabac face à leurs responsabilités. Elle recevra à ce sujet les fabricants de cigarettes, un par un, ce jeudi 14 juin. "J’attends des propositions claires d’engagements volontaires pour lutter contre ces nuisances dans un calendrier rapproché", a indiqué la secrétaire d’Etat dans un communiqué. Pour le moment, ce sont les collectivités qui sont chargées de collecter et trier ces déchets. Au bout du compte, c'est donc le contribuable qui paye la note. Les industriels du tabac vont-ils accepter de changer les choses ?