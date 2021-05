"Je ne peux pas travailler" : ce restaurateur explique pourquoi il ne rouvrira pas le 19 mai

C’est pourquoi de nombreux restaurateurs n’ouvriront pas le 19 mai et attendront le 9 juin pour que les conditions soient moins restrictives et que les salles intérieures puissent elles aussi ouvrir. C’est le cas d’Alexandre Ricaud, gérant du restaurant le Dix-Bis à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Impossible pour lui d’étendre sa terrasse qui est installée dans un patio. Il a donc fait ses calculs : rouvrir ne sera pas rentable car avec la jauge imposée, il ne pourrait accueillir que 20 clients au lieu de 40. "Si je dois mettre 1,50 mètre entre chaque table et réduire de 50%, je ne peux pas travailler", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Dès le 19 mai, les bars et restaurants pourront rouvrir, mais sous certaines conditions. À cette date, seules les terrasses seront autorisées à accueillir du public. Pour boire un verre ou manger un morceau, il faudra donc s’asseoir en extérieur avec six personnes maximum sur chaque table, avec de l'espace entre chacune et dans le respect d'une jauge d'accueil limitée à 50% des capacités totales.

Pourtant, Alexandre était prêt. Depuis plusieurs jours, il avait redémarré les frigos de son restaurant. Mais en apprenant la mise en place des jauges, il a dû annuler toutes ses commandes et réservations. "On ne nous respecte pas : le matin, on ouvre à 100% et à 20 h le soir, c’est 50%. Tout ça à huit jours de l’ouverture ! On n’est pas à trois semaines, on n’est pas à un mois. On n’ouvre pas un restaurant comme on ouvre une voiture !", peste-t-il.

Comme Alexandre, tous les restaurants ne peuvent pas étendre leurs terrasses, ou n’en ont pas du tout. Les restaurateurs expriment leur inquiétude de voir leur rentabilité mise en péril par les jauges imposées. "Nous sommes contents d’ouvrir mais très inquiets de la jauge qui va rendre encore plus compliquée et plus dégradée notre activité", a déclaré à l’AFP Didier Chenet, président du GNI, le syndicat patronal des indépendants de l’hôtellerie restauration. "Les restaurants qui ont une terrasse ne vont réaliser que la moitié de 30% de leur chiffre d’affaires, ils vont donc démarrer à 15% de leur activité", a-t-il calculé.