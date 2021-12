80 appareils vendus : le succès tardif du Rafale

La France vient de vendre 80 avions de chasse Rafale aux Émirats arabes unis. "C'est le plus gros contrat militaire à composante française de notre histoire. Celui que nous signons là", a déclaré vendredi matin Emmanuel Macron. Le Rafale, fleuron de l'aviation militaire française, s'exporte de plus en plus. Après l'Égypte, le Qatar, l'Inde, la Grèce et la Croatie, les Émirats arabes unis deviennent le sixième client étranger de la France qui a déjà vendu 236 Rafale. L'Indonésie et la Finlande discutent aussi de futurs d'achat.