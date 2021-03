À Compiègne, les commerçants peuvent ouvrir en extérieur

Ils ont levé leurs rideaux, sorti les tréteaux et les tables pour retrouver leurs activités. Ces commerçants de Compiègne (Oise) n'ont en principe pas le droit d'ouvrir. Mais suite à un arrêté municipal pris par le maire, tous peuvent désormais déballer leurs marchandises à l'extérieur. Il est donc possible dans cette ville d'acheter des jeans ou des sandales sur les étals des marchés. Une boutique improvisée en plein air est un soulagement pour Sophie Abbad, vendeuse de prêt-à-porter. Pour elle, chaque jour de fermeture lui coûte jusqu'à 8 000 euros de pertes.

Ce passe-droit est une idée du maire surpris de voir les boutiques fermées alors qu'à quelques rues de là sur les marchés, on peut vendre sans problème des bijoux, des chaussures et des vêtements. Mais, la joie des commerçants pourrait être de courte durée. Le préfet de l'Oise a attaqué l'arrêté municipal en justice. Le tribunal se prononcera d'ici une semaine. En attendant, c'est un peu le flou, mais les commerçants prennent leurs risques. Le maire, lui, persiste et signe : autoriser la vente des produits en plein air relève selon lui de la compétence des élus locaux. Et tant que le tribunal administratif n’a pas annulé son arrêté, le maire estime que les commerçants dits non-essentiels peuvent vendre leurs produits devant leur boutique.