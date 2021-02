À quoi pourrait-on s'attendre après la crise du Covid-19 ? La mise au point de François Lenglet

Selon François Lenglet, à en croire les historiens, nous pourrions connaître une période comparable aux années 1920, après l'épidémie de grippe espagnole en 1918. Les années folles qui avaient vu le retour de la fête et l'essor des clubs de jazz, par réaction au climat de guerre et de maladie. Exactement comme dans l'entre-deux-guerres, il devrait y avoir aussi un puissant renouveau technologique. En 1920, c'était la découverte de la voiture, de l'avion, celle du moteur électrique qui a permis l'invention des ascenseurs, donc la construction de grattes-ciel avec un formidable boom immobilier.

De nos jours, le renouveau technologique, c'est l'extraordinaire avancée des biotechnologies, grâce aux vaccins contre le Covid-19 qui va déboucher sur des traitements contre le cancer et d'autres virus. C'est aussi l'utilisation massive du numérique pour nos achats, avec une hausse de 32% en 2020. Sans oublier le travail à distance qui a plus que doublé et améliore l'efficacité des entreprises ou encore la voiture électrique dont les ventes ont progressé de 217% cette année 2021. Curieusement, ce sont l'épidémie et le confinement qui ont accéléré l'usage de ces technologies jusqu'ici peu utilisées. Comme si le virus nous avait aussi donné le carburant de la croissance de demain.