Abandon du rachat des Chantiers de l’Atlantique : la mise au point de François Lenglet

Malgré la crise actuelle, François Lenglet estime que les chantiers ne vont pas mal. Le savoir-faire naval français reste reconnu. Lundi prochain, un nouveau géant des mers de plus de 300 mètres sera livré à l'armateur MSC. Et le carnet de commandes reste garni pour les années à venir avec douze navires pour une valeur de dix milliards d'euros. Quant au business de la croisière, il s'est effondré aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Mais nul doute qu'il ne redémarre lorsque l'épidémie sera sous contrôle, parce qu'il offre un bien précieux pour les classes moyennes du monde entier : le rêve accessible. De plus, le constructeur de navires s'est diversifié dans le militaire, notamment avec la fabrication du futur porte-avion de la marine nationale française. Les Chantiers, n°3 mondial du secteur derrière un Italien et un Allemand, représentent donc un atout stratégique pour le pays. Seul handicap, c'est l'État français qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire après le retrait de l'Italien Fincantieri. Mieux vaudrait un actionnaire privé qui soit prêt à risquer ses propres capitaux, parce que ça n'est ni à l'Etat, ni aux contribuables de construire des bateaux, surtout quand les finances publiques prennent déjà un peu l'eau.