Agriculture et grande distribution : sur quoi débouchent les négociations ?

Traditionnellement, le Salon de l'Agriculture coïncide avec la fin des négociations commerciales. Ces dernières fixent les prix payés aux producteurs. Cette année, elles ont été très tendues. "Les supermarchés veulent payer les fournisseurs le moins cher possible pour faire baisser les prix en rayons et attirer les clients en temps de crise", explique Hélène Grégoire. De leur côté, les producteurs ont au contraire demandé à ce que les prix augmentent. En effet, le coût de production devient de plus en plus cher.