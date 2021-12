Agriculture : le modèle français sous l’œil de François Lenglet

Sur ces 20 ans, nous sommes passés de l'excellent au déficit pour la viande. Notre déficit des produits de la mer, poissons et crustacés, a doublé. Pour les fruits et légumes, il a été multiplié par quatre. Alors, dans le même temps, les importations d'Allemagne et d'Espagne sont montées en flèche. À la racine de ces mauvais chiffres, une compétitivité insuffisante, exactement comme pour l'industrie, des coûts du travail trop élevés, une fois et demie supérieure à ceux de l'Allemagne dans les maraîchages par exemple.