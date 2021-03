Alerte à la pénurie de bois de construction sur les chantiers

Chaque jour, 1 000 m3 de pins douglas et d'épicéa sortent de cette scierie sous forme de poutre ou de charpente. Toutes seront vendues sans problème. La demande nationale et internationale n'a jamais été aussi forte. Et les prix s'envolent. "On est aujourd'hui entre 200 et 250 le m3 en France. On peut largement trouver des prix de près de 400 euros le m3 sur le marché américain", précise Thomas Sève, directeur général de "Monnet-Sève" - Saint-Vulbas (Ain).