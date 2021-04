Artisans du bâtiment : les commandes affluent

On reconnaît un chef d'entreprise heureux à la pile de devis signés qui s'accumulent devant son bureau. C'est le cas de Vincent Dejoie, gérant de l'entreprise de peinture et de ravalement à Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor). Depuis trois mois, il enchaîne les chantiers. Remplir son planning ressemble de plus en plus à une partie de Tetris. Mais comment expliquer un tel succès ?

Et si certains embellissent leur maison, d'autres vont encore plus loin et décident de faire construire. En effet, Frédéric Josselin, gérant de l'entreprise d'électricité et de plomberie Josselin à Beaussais-sur-Mer (Côtes d'Armor), explique à nos reporters que beaucoup de propriétaires ont vendu leur bien à Paris pour déménager dans sa région. Cela fait plus de travail pour les artisans.