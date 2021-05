Ascension : le week-end s'annonce morose pour les professionnels de la montagne

Ils attendaient la fin des restrictions de déplacement pour accueillir les vacanciers. Mais dans une auberge de Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie), toutes les chambres sont encore disponibles et il n'y a aucune réservation pour le pont de l'Ascension. Jessica et Cyril vont tout miser sur l'été prochain. Pour le moment, l'activité démarre doucement.

À Bourg-Saint-Maurice, il n'y a qu'une météo capricieuse et des rues presque désertes, au grand regret des commerçants. "Avec la météo, les vacanciers partent plus dans le Sud", estime l'une d'entre eux. "Tant que le Col de l'Iseran et du Petit-Saint-Bernard ne sont pas ouverts, on n'a pas de circulation importante", explique Aline Juglaret.