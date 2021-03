Allocations Pôle Emploi : trois cas pour comprendre le nouveau calcul

La réforme de l'assurance-chômage entrera en vigueur le 1er juillet 2021 avec certains aménagements et délais pour tenir compte de la crise. Parmi les principaux changements, on retrouve le possible durcissement de l'ouverture et du rechargement des droits (de 4 à 6 mois de travail sur les 24 derniers augmentés d'une période de neutralisation liée aux confinements). Au menu également, la modification du calcul du salaire journalier de référence pour rétablir "l'équité" entre l'indemnisation actuellement plus favorable aux personnes alternant contrats courts et inactivité qu'à celles travaillant en continu. Et enfin, la dégressivité de l'allocation pour les hautes rémunérations (plus de 4500 euros mensuels brut pour les moins de 57 ans).