Assurances récoltes : ce qui va changer

En 23 ans de carrière, David Sève, producteur dans le Beaucaire (Gard), n'a jamais récolté aussi peu de cerises. "Avec le gel, on a perdu à peu près 80 à 90% de nos cerises". En cause, l'épisode de gel exceptionnel d'avril 2021. Jour et nuit, dans l'est et le sud de la France, les agriculteurs s'étaient mobilisés pour tenter de sauver leurs récoltes. Nous avions filmé David en train de constater les dégâts. Il peut aujourd'hui les chiffrer.