Augmenter les salaires : la solution pour recruter dans la restauration ?

Pour inverser la tendance, la profession veut se saisir de ce sujet à bras-le-corps et propose une augmentation de 9% des salaires. Une évidence pour les employés de cette brasserie parisienne afin de rendre le métier plus attractif. “Cela ne changera pas tout le problème, mais c’est évident que l’augmentation des salaires va aider à retrouver du monde et à fidéliser. Parce qu'il y a des gens qui sont bien en restauration, mais quand ils voient les avantages des autres métiers, ils s’en détournent”.

Le responsable de l'établissement, lui, a fait ses comptes avec une fiche de paie à l'appui. Pour un salaire net de 1 900 euros, augmenter les salaires de 9% rapporterait 176 euros aux salariés. Mais à lui, il lui en coûterait environ 300. Une équation impossible à résoudre. “Si on augmente les salaires bruts, plus ça me coûte cher et ce n'est pas forcément de vase communiquant sur la rémunération du salarié. Ça ne va pas forcément dans la peau du salarié, puisqu'on voit bien que le coût patronal des charges est asphyxiant”, explique Stéphane Manigold, PDG du groupe “Eclore”.