VIDÉO - Avec la hausse des prix, les employés en position de force dans les négociations salariales ?

"On veut des sous, on veut des sous !". C’est le slogan récurrent entendu sur les piquets de grève devant la plupart des magasins Leroy-Merlin de France. Alors que le secteur du bricolage se porte très bien, ses salariés se lancent dans un mouvement inédit, exigeant une meilleure répartition des bénéfices de leurs entreprises. "Nous avons été les premières lignes pendant le Covid, aujourd'hui, on veut être les premières lignes au niveau du salaire", lance ainsi une employée de l'enseigne de bricolage.

Face à l'inflation, et après tous les sacrifices consentis pendant la crise du Covid, les petits salaires lèvent le doigt et réclament des augmentations à la hauteur de l'inflation. "À l'heure actuelle, on a du mal", explique la même gréviste, "tout augmente. Au bout de 11 ans et demi, je gagne 1300 euros par mois, (...) ça ne me suffit plus pour vivre".