VIDÉO - Aveyron : la fonderie SAM ferme ses portes, habitants et ouvriers en plein désarroi

La femme de cet employé est commerçante dans la région. Alors, à 54 ans, il ne s'imagine pas vivre ailleurs. "Je veux rester dans ma région, avec mes frères et sœurs. On est une grande famille", lance-t-il.

Franck Marty a passé 34 ans dans l'entreprise. Il a vu la commune perdre ses habitants pour n'en compter que 5000 aujourd'hui. "Mon père était mineur de fond, il a été impacté par la fermeture des mines. Et moi je suis métallurgiste et je suis impacté par la fermeture des fonderies en France", relate-t-il face à la caméra du 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

Dans la rue principale, de nombreuses boutiques sont déjà à vendre. Les commerces restants s'inquiètent pour leur avenir. "Ça va être très difficile de survivre", confie l'un d'eux.

Pour les habitants aussi, c'est la sidération. "Il y a des familles entières qui travaillent à la S.A.M... Et ils vont vivre comment ?", s'interroge une femme. Tous espèrent conserver leur service public. Car d'ores et déjà, "on perd beaucoup de médecins, on a déjà des problèmes avec le médical. C'est la lutte pour tout", explique une autre femme à nos journalistes.

Un rassemblement est prévu ce mercredi avec des salariés, habitants et commerçants, tous unis pour sauver leur ville.