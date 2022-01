VIDÉO - Baguette à prix cassé de Leclerc : les boulangers en boule

Destinée à soulager les consommateurs, l'initiative fait grincer des dents agriculteurs et boulangers : l'ensemble de la filière du blé s'est indignée ce mercredi 12 janvier du lancement par le groupe Leclerc d'une baguette de pain à 0,29 euro, dénonçant une campagne "démagogique et destructrice de valeurs". Michel-Edouard Leclerc a annoncé mardi qu'il bloquait le prix de la baguette de pain dans les magasins du groupe à 29 centimes d'euro - voire jusqu'à 23 centimes - pendant au moins quatre mois, au nom de la défense du pouvoir d'achat des Français dans un contexte inflationniste.

Ils s'indignent d'une annonce "démagogique" alors que "les cours des céréales et par conséquent de la farine, connaissent des prix élevés, que les coûts de production (salaires, etc.) progressent fortement et que la moyenne du prix de la baguette, en France en 2021 selon l'INSEE est de 0,90 euro". Cette annonce, qui survient au moment où les filières et le gouvernement "travaillent pour rémunérer justement les agriculteurs" et où "le savoir-faire et la qualité de la baguette française sont en passe d'être reconnus par l'UNESCO", a provoqué un tollé.

D'autant que les boulangers font face quant à eux à une avalanche de dépenses. "Nous, on vend la baguette un euro, et il nous reste 15 à 20 centimes une fois que l'on a payé le boulanger, l'énergie, la matière première qui augmente, les vendeuses, le loyer, etc", liste dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article Clément Buisson, artisan boulanger qui produit 500 baguettes par jour dans son atelier parisien. "Quand on voit que Leclerc va vendre une baguette 29 centimes, c'est aberrant", tance-t-il.

La décision fait aussi bondir d'autres professionnels de la chaîne de production, comme les céréaliers. Parmi eux, Sébastien Dromigny qui produit du blé à Saint-Just-en-Drie, en Seine-et-Marne, et qui considère que ce choix est avant tout une opération commerciale, dévalorisant le travail de l'ensemble de la filière. "La loi EGalim avait pour vocation d'assurer une rémunération juste auprès des producteurs, mais à 29 centimes la baguette, je ne vois pas comment Leclerc pourra continuer de la respecter", déplore-t-il, faisant référence à une loi passée en en 2018, visant notamment à élaborer des contrats de vente plus justes pour les agriculteurs.

"Il faut rémunérer correctement les acteurs, ceux qui plantent, qui récoltent, qui assemblent les grains et font la farine, et ceux qui fabriquent le pain, ce que fait Leclerc est honteux", a déclaré pour sa part à l'AFP Jean-François Loiseau, président de l'Association nationale de la meunerie française. Alors que les prix du blé ont augmenté d'environ 30% en un an, il se demande "où le groupe Leclerc achète sa farine" et "sur quels produits il va compenser". En outre, Leclerc "casse les prix" dans le contexte particulièrement tendu des négociations annuelles entre producteurs et distributeurs, soulignent les acteurs de la filière.