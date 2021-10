Baisse du chômage : qui en profite ?

Il est le dernier arrivé dans l'entreprise. Après un an de recherches, Arthur Rousseau, 30 ans, vient de trouver un emploi chez Le Marquier à Bayonne. Il occupe le poste de responsable marketing chez ce fabricant de planchas et de barbecues. Avec la reprise, la France compte 206 000 demandeurs d'emploi en moins ce trimestre. Parmi les secteurs qui ont plus recruté : l'industrie, la restauration et le bâtiment.