Bars, événementiel, discothèques, les grands oubliés du déconfinement ?

L'horizon est bouché aussi dans l'événementiel. Et pour les organisateurs de salons et de congrès, il est impossible de travailler sans pouvoir anticiper. Pablo Nakhlé Cerruti, directeur général de Viparis, nous a expliqué que "pour organiser un événement, il faut compter entre trois et six mois avant l'événement. Or, aujourd'hui, faute de visibilité, c'est déjà le premier trimestre de l'année 2021 qui disparaît".