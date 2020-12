Bitcoin : la monnaie virtuelle au sommet

Depuis le début de l'année, le cours du bitcoin a augmenté de 175%, un véritable record. Il est maintenant comparé à de l'or numérique. Notons que c'est une monnaie virtuelle que l'on peut acheter et échanger sur Internet. Elle n'est régie par aucun Etat et aucune banque centrale. Son prix ne dépend que de l'offre et de la demande et en ce moment, la demande explose. Aujourd'hui, le prix d'une unité frôle les 20 000 dollars tandis qu'il y a dix ans celui-ci était de 0,03 dollars seulement. Selon les observateurs, le bitcoin est en train de devenir une valeur refuge avec la crise sanitaire. Des investisseurs institutionnels misent à présent sur cette crypto monnaie. Quid des risques que cet investissement représente ?