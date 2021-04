Bourse : Les craintes d'un krach ?

D'après Stooq Historical data, le CAC40 a évolué depuis 1987. La courbe a montré qu'il y a des moments où l'indice boursier s'est effondré. C'est le cas lors de la bulle financière de 2000 et de la crise en 2008. On a encore eu ce plongeon avec la crise du Covid. Mais on est reparti aussi sec et a atteint les 6 300 points. Comment se portent les indices boursiers dans le monde ? Va-t-on vers un krach boursier ?