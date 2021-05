Brexit : la colère des pêcheurs français empêchés d’accéder aux eaux de Jersey

Ils ont tenté un coup de force. Au petit matin, une flotte de marins bretons et normands ont pénétré dans le port de Jersey. Leur objectif est de protester contre les restrictions de pêche imposées par l'île anglo-normande depuis le Brexit. Ils sont nombreux à ne plus pouvoir pêcher. Ces marins font souvent plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans ces eaux britanniques, riches en poissons, situées à 22 km de nos côtes. Dans l'impasse, et pour entamer un bras de fer, les Français ont bloqué le Commodore, le bateau de ravitaillement de l'île pendant toute la matinée.