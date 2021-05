Brexit : la grosse colère de pêcheurs normands

C'est officiel ! La flotte normande n'est plus la bienvenue dans les eaux anglaises de Jersey. Des premières licences ont enfin été attribuées, mais le nombre de jours de pêche a été énormément diminué. Ce lundi matin devant les Affaires maritimes de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), la colère monte chez les pêcheurs. "On se sent seul et abandonné à notre triste sort", se plaint Julien Mouton. "On n'est pas soutenu. Depuis le mois de janvier, ça ne bouge pas. C'est Jersey qui décide depuis le Brexit", lance Jacquie Duval.