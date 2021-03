Brexit : les liaisons maritimes de l’Irlande vers la France explosent

C'était il y a un peu plus de deux mois, le 1er janvier, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Ce qui a eu pour conséquence le retour des droits de douane, des formulaires administratifs et de longues files d'attente, notamment pour les poids lourds. En quelques semaines, le port de Dublin, premier port d'entrée et de sortie d'Irlande pour les marchandises et les transporteurs ont trouvé la parade. Ils ont créé un pont maritime pour lequel tout ce qui flotte ou presque est utilisé.