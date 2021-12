Brexit : une aubaine pour les ports français de la Manche

Après 17 heures en mer en provenance de Dublin, ce ferry vient accoster au port de Cherbourg. À bord, en plus des passagers, des dizaines de camions et de conteneurs comme ceux-ci. Depuis le Brexit, leur nombre a considérablement augmenté. Jean-Charles Ricart transporte des marchandises entre l’Irlande et la France depuis 20 ans. En deux ans, il est passé d’une centaine à 200 aller-retours par mois pour ses camions. Il précise que “c’est beaucoup plus simple aujourd’hui de transiter directement d’Irlande vers la France plutôt que de passer par la Grande-Bretagne”.