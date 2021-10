Brosse à dents, ordinateur, machine à café : le retour du made in France

Si ce n'est le fait qu'il vaut mieux se laver les dents après avoir bu un café et juste avant d'entamer sa journée de travail devant un écran. Les similitudes entre une brosse à dents, une cafetière et un ordinateur ne sautent pas aux yeux. Il y en a pourtant une. Tous ces produits sont fabriqués en France. Et plus précisément, en Vendée pour cette machine à café. Un challenge pour l'entreprise qui, il y a encore six mois, produisait 8 000 km plus loin en Asie. Elle a dû importer un savoir-faire qui n'existait pas en France.

Côté prix, même si elle est labellisée Made in France, la machine ne coûte pas plus cher. Les ingénieurs ont tout prévu, sa fabrication a été simplifiée au maximum. "Il n'y a plus que 70 pièces au lieu de 140. Ce qui permet d'améliorer la productivité. C'est-à-dire, on a moins de postes de préparation, et en plus, on contrôle beaucoup mieux la qualité", rassure Jean-Pierre Blanc, directeur général de "Cafés Malongo". Alors, elle se vend exactement ce qu'elle coûtait lorsqu'elle était produite en Asie, 139 euros. Relocaliser ne coûte donc pas toujours plus cher.