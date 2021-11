VIDÉO - Carrefour expérimente un magasin où les produits sont scannés automatiquement

En plus, 60 caméras, depuis les murs et le plafond, observent le client, via une technologie élaborée avec la start-up californienne AiFi, dès son entrée dans le magasin. "Pour 50 mètres carré, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir 96% de fiabilité. Parce qu'en ayant différentes prises de vue, on arrive à avoir tous les cas un peu complexes - quand les clients croisent leurs bras, quand les clients sont très proches les uns des autres - pour avoir des paniers qui sont constitués en temps réel et de façon juste", explique Miguel Angel González Gisbert, directeur technologie et data du groupe Carrefour.

D'autres enseignes poussent l'innovation encore plus loin. À Croix, dans le Nord, un magasin Auchan n'a ni caisse ni vendeur. Il suffit de sortir du magasin avec ses produits et tout à payer avec une application directement reliée à son compte bancaire. "On prend notre produit, on y va et en fait, on a même pas l'impression d'avoir été au magasin", témoigne un client. Ces modèles s'inspirent de la vingtaine de supermarchés de ce type développés par Amazon un peu partout aux États-Unis, et plus récemment par Aldi, au Royaume-Uni.