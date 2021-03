Centres commerciaux fermés : de nombreux magasins de bricolage et de jardinage concernés

“C’est un choc parce qu’on ne s’attendait pas à une fermeture aussi radicale”, a lancé Philippe Iacino, chef de secteur chez Leroy Merlin à Massy Palaiseau (Essonne). Quelques heures plus tôt, le parking était plein. Une forte affluence pour un vendredi après-midi car beaucoup ont anticipé la fermeture et viennent faire leurs achats. Samedi, les clients seront absents, mais l’enseigne va leur proposer une solution alternative : achat en ligne et retrait dans le parking. L’équipe qui règle les derniers détails était en réunion de crise. Leur objectif est de passer de 200 achats par jour en clic and collect actuellement à 1 500 la semaine prochaine.