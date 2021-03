Cholet et Brest villes les plus économes de France : comment font-elles ?

Cela fait deux ans que Brest monte sur le podium des villes les moins dépensières de l'Hexagone. Les habitants ont appris la nouvelle ce mardi matin. Pour réduire ses dépenses, la ville a décidé de faire des commandes groupées pour toute la métropole. Des fournitures de bureau, d'électricité, de gaz, et même des changes pour bébé.

Mais le champion toute catégorie se trouve en Maine-et-Loire, Cholet. Avec ses 55 000 habitants, elle est la ville la plus économe de France. Pour arriver à ce résultat, le maire a mutualisé les emplois entre les municipalités et les 26 communes de l'agglomération. Les frais de fonctionnement de la commune de Cholet et de Brest coûtent environ 730 euros par an et par habitant. C'est trois fois moins que Paris, en tête des villes les plus dépensières du pays.