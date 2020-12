Chronique éco : Compte à l'étranger, du cash pour Bercy

La fraude fiscale à l'étranger est une vraie machine à cash pour le gouvernement français. En cinq ans, le fisc a récupéré dix milliards d'euros. En 2019, 4,8 millions d'euros ont été transmis dans le pays par les différents pays étrangers, soit +22% par rapport à 2018. Derrière, le fisc a identifié 80% des personnes concernées. De plus en plus de pays jouent le jeu et transmettent leurs informations à l'Hexagone. Il est à noter que plus de 3 218 demandes concernent les fraudes sur l'impôt direct et 2 494 sur la TVA. Quels sont les pays visés par ces enquêtes fiscales françaises ? Est-ce la fin des paradis fiscaux ?