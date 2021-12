Cinquième vague : coup d’arrêt pour les traiteurs

Ce mercredi, chez l'un des traiteurs les plus importants de la région strasbourgeoise, on fait grise mine. Et ce n'est pas le planning des commandes qui va remonter le moral. Les cuisines sont quasi vides, là où en temps normal l'activité est au plus haut. L'annulation de nombreux événements est passée par là, mais la matière première, elle, avait déjà été commandée. Il faut donc s'adapter et la transformer pour ne pas tout jeter.