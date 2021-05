Le vin corse Coca Mariani dans le viseur de Coca-Cola

Pourtant, "on n'a copié personne, on n’a jamais été à l'image de Coca-Cola et on n’est pas là pour leur ressembler", affirme Christophe Mariani, restaurateur ayant remis la boisson au goût du jour, sollicité dans le reportage de TF1 en tête d'article. "On essaie de se référer à notre patrimoine et à notre histoire. C'est eux qui trouvent aujourd'hui qu'il y a un problème", conteste le dirigeant dont la société produit 30.000 bouteilles par an. Alors que le patron dénonce une "procédure injuste", l'enseigne américaine indique, dans un communiqué, vouloir "préserver" le diminutif "coca" qui lui est souvent attribué ; l'idée étant d'éviter toute "confusion possible pour le consommateur".