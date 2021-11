Coiffeurs : pourquoi les salons sont-ils confrontés à une pénurie de main d'œuvre ?

Il faut tenir le rythme en étant moins nombreux. Dans ce salon de coiffure nantais, deux postes sont à pourvoir et ne trouvent pas preneurs. Adeline et ses collègues doivent assurer en attendant. Le gérant, Mickaël Charrier, supervise une vingtaine de salons dans la région. Aujourd'hui, il lui manque une douzaine de coiffeurs et ces absences pèsent sur son activité. Comme ailleurs en France, il fait face à une pénurie de coiffeurs.

"Ça nous pose problème parce que nous sommes obligés de fermer le lundi pour certains salons. Nous fermons aussi le samedi après-midi... La problématique, c'est de pouvoir répondre à une demande et aujourd'hui, on n'a pas les mains pour le faire", regrette le responsable, dans le reportage en tête de cet article.

Actuellement, 15 à 20% des effectifs manquent à l'appel et recruter relève du casse-tête, car le métier n'attire plus. "Aujourd’hui, une coiffeuse qui fait 35 heures, si on applique le barème, c’est le Smic. C’est pas très rock’n’roll… C'est toute la branche qui doit revaloriser ses tarifs, c’est indispensable. Et de l'autre côté, l’État nous aide en baissant un peu une partie des charges", revendique donc Ludovic Loray, représentant de l'Union nationale des Entreprises de Coiffure.

Usés par les conditions de travail, certains coiffeurs préfèrent se reconvertir. D'autres, comme Camille Bouyer, se lancent à leur compte. Depuis deux ans, elle accueille ses clientes chez elle, choisit son rythme et ses revenus. "En salon, on gagne le Smic, pas plus, pas moins. Aujourd’hui, j’arrive à dépasser les 2000 euros facilement. Ça fait la différence et au moins, le travail est rémunéré à sa juste valeur", assure-t-elle.