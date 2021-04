Coiffeurs, libraires : ils attendent les clients

C'est un commerce essentiel. Et pourtant, le libraire Hubert Bouccara affirme avoir "très peu" de clients. "Aujourd'hui, j'ai eu une personne. Je ne suis même pas sûr d'avoir une seconde. Les clients ont disparu. Terminé", dit-il. Nous avons vérifié. Les clients ne sont pas là non plus dans l'autre commerce essentiel qui se trouve juste à côté. Il n'y a pas un seul cheveu au sol, mais le coiffeur Christophe Gressier balaye pour la troisième fois la journée, afin de tuer le temps. "Si je ferme là volontairement, je n'ai pas le droit aux aides parce que c'est moi qui ferme. Là par contre, j'ai beaucoup plus de frais du fait que je suis ouvert et que je n'ai pas de clientèle. Donc, je n'ai pas de rentrée d'argent. C'est plus compliqué moralement. Voilà, il faut qu'on fasse du présentiel. On est là, on s'occupe comme on peut", explique-t-il.