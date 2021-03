Colère des agriculteurs : le témoignage de deux éleveurs bovins

Comment survivre quand on est éleveur en filière traditionnelle ? Cette question, Nicolas Lagarde se la pose tous les jours. "Par rapport à nos prix de vente qui sont assez bas, on essaie de tirer au maximum nos coûts à la baisse. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger". Déjà faibles, les revenus pourraient encore baisser. Les aides de la politique agricole commune pour les éleveurs de vaches à viande devraient diminuer au profit d'autres catégories d'agriculteurs. "On serait impacté entre 40 et 60%".