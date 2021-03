Combien coûte un centre de vaccination ?

Nous avons contacté des dizaines de municipalités en France qui ont ouvert des centres de vaccination, bien souvent dans l'urgence, en quelques jours au mois de janvier, quand le gouvernement l'a décidé. Ils sont plus de 1 500 aujourd'hui. À chaque fois, l'État prend en charge l'achat des vaccins et la rémunération des libéraux. Mais tout le reste est souvent à la charge des collectivités, quelle que soit leur taille, avec des factures élevées. Plus de 100 000 € pour monter un centre au Cannet, 45 000 habitants dans les Alpes-Maritimes, et chaque mois, il faut toujours débourser 54 000 € pour le faire tourner. C'est 45 000 € pour Fontainebleau, 6 000 € pour Civray dans la Vienne et ses 2 600 habitants. Autant de budgets qui n'était pas prévu. Alors, comment ces villes font-elles face ? Quelles conséquences sur leur finance ?