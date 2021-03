Combien gagne un agriculteur aujourd’hui ?

Pour cause de pandémie, le Salon de l'Agriculture est annulé cette année. Néanmoins, une manifestation des professionnels du secteur se tient ce jeudi. À l'appel de la coordination rurale, ils se sont rassemblés à Paris. En reprenant le geste symbolique du genou à terre, ils dénoncent le malaise dans leur profession et leurs conditions de vie, mais mettent également en avant leur endettement et leurs revenus parmi les plus bas de la société française.