Comment Omicron désorganise les entreprises de Clermont-Ferrand

On n'avait jamais vu pareil absentéisme dans cette société de transport clermontoise. "Aujourd'hui, on a un effectif de 90 conducteurs absents, principalement pour motif Covid, sur un effectif de 460. Cela fait un peu près 20% d'absentéisme", raconte le responsable marketing, Eric Gauthey. On compte treize lignes de bus qui sont touchées et une soixantaine de départs quotidiens annulés jusqu'à vendredi. Cela ne représente que 3% du trafic grâce à une adaptation de la société : elle a fait appel à quatre chauffeurs habituellement d'astreinte. "Et on a choisi d'appliquer cette réduction de manière anticipée sur la semaine pour que l'usager sache ce qui roule et ce qui ne roule pas", ajoute Eric Gauthey.