Commerce : les stocks d'invendus bientôt pris en charge

Se laisser aller à du lèche vitrine, c'est tentant. Mais il faudra encore patienter avant de pouvoir le faire, au grand dam des commerçants qui voient leurs stocks s'accumuler. C'est le cas d'Audrey Lebeau, responsable magasin à Ryval Chaussures au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Elle dit avoir entre 10 et 15% de stock en plus et ce surplus l'empêche d'investir dans ses futures collections. Pour limiter la casse, elle tente de l'écouler sur son site internet, mais les ventes restent marginales. Son affaire tient aujourd'hui grâce au prêt garanti par l’État et au fonds de solidarité. Et pour cette commerçante, "ce n'est pas une solution à long terme".