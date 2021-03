Commerces ouverts ou fermés : des aberrations pointées du doigt

Des vêtements interdits à la vente dans les supermarchés, des boutiques de prêt-à-porter fermées, et pourtant, ce lundi matin sur un marché, on retrouve sans problème des pantalons, des t-shirts et des chaussures. Les commerçants sont bel et bien dans leurs droits même si tout n'est pas clair pour certains d'entre eux.