Confinement dans les Alpes-Maritimes : les commerçants à bout

Laëtitia Sensi, gérante d'une boutique, est sidérée. Elle ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle fermeture des commerces non essentiels. "Comment on peut faire fermer des commerçants de but en blanc, du jour au lendemain ? Un état de colère et d'incompréhension", s'exclame-t-elle. Jean-Patrice Mège, fleuriste, ne sait pas toujours pas s'il sera autorisé à ouvrir ou pas. "La dernière fois, on était fermé en novembre. J'espère que cette fois-ci non", a-t-il lancé. Ici, les commerçants ont dû s'adapter au couvre-feu et au confinement le week-end. Cette décision est vécue comme un nouveau coup dur.