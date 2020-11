Confinement : ils luttent pour la survie de leur entreprise

Ce couple d'hôteliers remue ciel et terre pour décrocher la moindre aide possible et sauver leur entreprise. C'est l'histoire d'un équilibre économique impossible à tenir. D'un côté, de l'argent qui ne rentre pas, car on ne retrouve aucun client dans les chambres de leur établissement. Et de l'autre côté, de l'argent qui sort, car il faut bien payer les jardiniers qui entretiennent le parc ou encore le réceptionniste qui gère les annulations. Sur un seul mois, la liste de leurs dépenses atteint 63 000 €.