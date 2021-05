Confinement : plus d'alcool moins de papier WC

Lorsqu'on compare le mois de mars 2020 et celui de 2021, on constate que la population ne s'est pas ruée dans les mêmes rayons. Durant ce troisième confinement, il y a eu un boom sur la consommation d'alcool, et les Français ne s'en cachent pas. Dans la grande distribution, la vente d'alcool a connu une hausse de 15% en moyenne, alors qu'en mars 2020, elle avait plongé. Par contre, la vente de riz et de papier toilette a chuté. Comment expliquer ces changements ?