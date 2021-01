Couvre-feu à 18 heures : ce qu'en pensent les commerçants

Dans un restaurant de Montauban (Tarn-et-Garonne), les cuisiniers se sont activé pour terminer les plats à emporter. Mais dès samedi, les clients ne pourront plus venir récupérer leur repas après 18 heures à cause du couvre-feu. Un nouveau manque à gagner pour l'équipe, qui n'a pas attendu pour s'adapter. "On va proposer une offre de livraison pour le même tarif pour que notre clientèle en bénéficie dans un périmètre de 20 kilomètres autour de Montauban", a déclaré Antoine Labroche, chef du restaurant. A quelques centaines de mètres, un autre restaurateur espère vendre ses plats de 11 heures à 17 heures et demi.