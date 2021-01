Couvre-feu à 18h : nouveau coup dur pour les commerces

Grande distribution, petits commerces, habillement... la tranche de 18h-20h est cruciale pour les achats. Dans les centres commerciaux, elle représente 20% du chiffre d'affaires. Pour compenser les pertes, les magasins doivent se réorganiser, ouvrir beaucoup plus tôt et le dimanche si possible. Pour le secteur de l'habillement, une baisse de 25 à 30% du chiffre d'affaires est prévue à cause du couvre-feu. Un chiffre qui pourrait même grimper à -40% dans les zones les plus éloignées des bureaux.