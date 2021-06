Covid-19 : Axa va indemniser 15 000 restaurateurs

Que ce soit chez un restaurateur étoilé de Paris ou dans une brasserie de Marseille après une année de bataille, l'annonce d'AXA d'indemniser ses assurés est une victoire pour certains professionnels. D'autres restaurateurs sont un peu moins enthousiastes. Et ils attendent de savoir maintenant quel montant leur sera proposé. Pour ceux qui l'acceptent, les premiers versements pourraient intervenir dès le mois de juin et s'échelonner jusqu'à la fin septembre.

Pour Guillaume Askil, du cabinet Lincoln Avocats Conseil, la réponse est "oui" si on veut en finir. Et elle est "non" d'un point de vue financier. En effet, devant les tribunaux, huit fois sur dix, les restaurateurs obtiennent gain de cause. Et à chaque fois, AXA est condamné à verser de grosses sommes d'argent.