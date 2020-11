Covid-19 et économie : cinq indicateurs, cinq motifs d’espoir

Au troisième 2020, notre croissance a rebondi plus vivement que prévu, + 18,7%. C'est 0,4 points de plus que l'estimation faite par l'Insee. Le revenu disponible brut des ménages a également augmenté de 3,7%. C'est la plus forte hausse trimestrielle depuis 1983. Le taux de marge des entreprises, lui, s'établit à 30,3%. C'est 2,5 points de plus par rapport au précédent trimestre. Puis, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits dans la catégorie A a diminué de 60 100 en octobre. C'est la sixième baisse mensuelle consécutive. Et enfin, le cour du CAC40 a augmenté de 19,52% sur les six derniers mois. Cela signifie que ce deuxième confinement a un peu moins d'impacts négatifs sur notre économie.