Covid-19 : face aux fermetures succéssives, les bars se réinventent

Dans son bar-tabac, Christine Malet vend des journaux, des timbres, des jeux à gratter et bien plus. Il y a quelques années, elle et son mari étaient des restaurateurs. Ils ont alors su se réinventer en proposant des petits plats à emporter. Le succès a été immédiat. "On avance bien grâce à la clientèle", précise-t-elle. En effet, les clients le lui rendent bien car ici, l'établissement ne désemplit pas. Des boissons à emporter, de l'épicerie ou des bonbons, un seul endroit pour tout acheter, c'est pratique. Les habitants aux alentours ont aussi surtout à cœur de soutenir l'enseigne. Ces gestes ont permis à Christine de payer toutes ses charges en 2020 sans avoir recours au prêt garanti par l'Etat.