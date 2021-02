Fermeture des centres commerciaux : la mauvaise surprise pour une galerie marchande du Nord

Parce qu'ils sont dans une galerie marchande, ils ont dû fermer du jour au lendemain. Depuis lundi, ces deux opticiens contactent leurs clients surpris. Même en mars dernier, l'enseigne avait toujours pu rester ouverte. "Le problème actuel, c'est qu'on ne peut plus délivrer aucune commande", explique Nicolas Gourdin, l'un des gérants. "Alors que nous sommes des professionnels de santé, on a été essentiels, et maintenant, on ne l'est plus", rajoute-t-il avec humour. À noter que cet opticien fait partie d'un centre commercial qui s'étale sur 15.000 mètres carrés avec une quinzaine d'enseignes.