Covid et démographie : la baisse de l’espérance de vie sous l’œil de François Lenglet

Cette épidémie de coronavirus a aussi eu un effet sur la démographie française. L'espérance de vie des Français a chuté à cause du Covid-19 de six mois pour les hommes et de cinq mois pour les femmes. Un Français a désormais une espérance de vie de 79 ans et deux mois, et une Française de 85 ans et deux mois. Le coronavirus nous a fait régresser sur cet indicateur bien davantage que n'avait fait la fameuse canicule de 2003. Mais il y a pire dans d'autres pays.

Au Royaume-Uni, cet indicateur a chuté deux fois plus que chez nous, avec moins un an et deux mois. Et il y a pire encore, car dans la province du Tessin, c'est moins six ans pour les hommes pendant la première vague. Aux États-Unis, le nombre de morts a progressé de 15% à cause du Covid-19. C'est la progression la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Conséquence, l'espérance de vie des Américains a chuté de plus d'un an, avec de très fortes disparités : moins de huit mois pour les blonds et moins de deux ans pour les noirs, qui sont dans une santé plus précaire et mal soignée. Mais la surprise, c'est la Chine, qui avoue officiellement 4 500 décès à cause de l'épidémie. C'est dix fois moins que l'Hexagone. Son espérance de vie continue de progresser et approche les 78 ans. La Chine est en train de rattraper les États-Unis sur cet indicateur fondamental du développement et c'est la première fois dans l'histoire.